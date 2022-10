"Goedkoop en beangstigend effectief": Rusland zet steeds vaker Iraanse "kamikazedrones" in op Oekraïense doelwitten 

In die Iraanse defensie-industrie gaat kwantiteit vaak boven kwaliteit. De keerzijde van de relatief goedkope prijs van de "kamikazedrones" is dus dat de besturingssystemen een hoog mislukkingspercentage hebben. Hoewel de drones relatief nauwkeurig een doelwit kunnen raken, zitten er ook een paar bugs in het systeem. Zo zijn de drones erg gemakkelijk neer te halen. Het Russische leger zou dan ook niet erg tevreden zijn met de aangeschafte apparatuur. Toch werden al heel wat Oekraïense doelwitten op die manier getroffen en is de schade erg groot.

Een groot verschil zullen de drones dus niet maken in de oorlog. Het Oekraïense leger leert snel en heeft al meerdere malen bewezen dat ze erg inventief uit de hoek kunnen komen. Bovendien krijgt het land binnenkort ook een modern luchtafweersysteem uit Duitsland. Dat Rusland nu sterk inzet op het gebruik van de drones lijkt dus eerder een wanhoopsdaad omdat de rest van hun wapenarsenaal uitgeput geraakt. Ze blijven echter wel een slinkse manier om veel materiële schade en menselijk leed te veroorzaken. In die zin zullen de "kamikazedrones" wel een rol blijven spelen in het verdere verloop van de oorlog.