James Webb toont "kosmische jaarringen" van twee reuzensterren in alle glorie

"Elke acht jaar blaast WR 140 een mooi gevormde gasring uit, die dan door de sterrenwind wordt opgeblazen als een ballon, zegt professor Peter Tuthill van het Syndey Institute for Astronomy aan de universiteit van Sydney aan de Britse krant The Guardian. "Acht jaar later, als de sterren weer bij elkaar komen, verschijnt er een nieuwe ring, dezelfde als de vorige, die in de ruimte stroomt binnen de bubbel van de vorige. Net als een serie grote Russische poppen die in elkaar passen." De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft het zelf over "kosmische jaarringen".

Astronomen konden WR 140 al eerder observeren en merkten 2, mogelijk 3 cirkels op. James Webb heeft dat beeld spectaculair bijgesteld, want er zijn nu maar liefst minstens 17 ringen geteld. En die ringen strekken zich uit over een afstand van 10 biljoen kilometer. 1 biljoen is een 1 met 12 nullen, 10 biljoen is dus een 1 met 13 nullen. Niet abnormaal dat het daarbij gaat duizelen, het is een afstand waar we ons niets bij kunnen voorstellen. De omvang van WR 140 met al zijn ringen is 70.000 keer de afstand tussen de aarde en onze zon, is groter dan ons eigen zonnestelsel.