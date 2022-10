Artrose houdt Nadine niet tegen: meer dan 700 handgeschreven kerstkaartjes om eenzaamheid te doorbreken

Het is nog even wachten tot Kerstmis, maar Nadine uit Ieper is al volop kerstkaartjes aan het schrijven. In totaal schrijft ze meer dan 700 kaartjes, voor de bewoners van zeven woonzorgcentra in de Westhoek en voor de Lovie, een voorziening voor mensen met een beperking. Met de kaartjes wil Nadine de eenzaamheid van die mensen doorbreken. Ze schrijft de kaartjes nog allemaal met de hand, ondanks de artrose in haar vingers.