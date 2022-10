Wanneer een kind op straat slaapt wacht je niet tot morgen. Dan handel je vandaag.

Want deze kinderen zijn kwetsbaar. Zo is de kans dat ze voor en tijdens hun vlucht reeds fysiek of seksueel zijn uitgebuit gigantisch groot. De vormen van dit geweld nemen steeds gruwelijkere proporties aan. Wanneer deze kinderen uiteindelijk in ons land belanden, vallen ze vaak ten prooi aan mensen met minder goede bedoelingen. Het is echter onze taak, onze verdomde plicht, om hen onmiddellijk te beschermen.

Deze vaststelling is niet nieuw. Deze situatie is nieuw. We belanden van het ene opvangtekort in het andere. Telkens is de reactie van de overheid dat de instroom van vluchtelingen ongezien hoog ligt. Nochtans is de instroom perfect te voorspellen door het opvolgen van de toestroom binnen de buurlanden. Men zou dus kunnen verwachten dat een overheid hierop zou anticiperen door efficiënte en structurele maatregelen te nemen.