Kunstencentrum Z33 in Hasselt ontslaat 9 van de 30 medewerkers door verminderde subsidies

Het besparingsplan maakt deel uit van het vijfjarig beleidsplan van Z33. Net voor de zomer maakte de Vlaamse regering bekend dat Z33 de komende vijf jaar subsidies krijgt via het Kunstendecreet: 2,3 miljoen euro per jaar, of 1,1 miljoen euro lager dan gevraagd. Daardoor was meteen duidelijk dat ook het programma aangepast moest worden. “Ons beleidsplan koppelt artistieke ambities aan budgettaire haalbaarheid. Bij de uittekening werd rekening gehouden met de adviezen van de Vlaamse Regering. We krijgen minder subsidies dan gevraagd, maar ontsnappen daarnaast ook niet aan de impact van de stijgende loon-, productie- en energiekosten. Minder inkomsten en meer uitgaven, betekende helaas dat we in elk mogelijk vijfjarenplan met minder medewerkers verder moesten, anders zouden de rekeningen niet kloppen”, aldus Eric Donckier, voorzitter Raad van Bestuur van Z33.