"Bij een orgaantransplantatie is er geen tijd te verliezen, soms worden zelfs helikopters van het leger ingezet"

Een orgaantransplantatie moet gebeuren binnen een beperkte tijd. Voor een hart is dat bijvoorbeeld 4 uur. "Het gebeurt dus wel vaker dat we helikopters inzetten", vertelt Colenbie. In principe werkt het UZ samen met een privémaatschappij voor transport via helikopters of vliegtuigen. "Maar in noodgevallen, als er geen helikopter beschikbaar is, hebben wij het geluk dat we het leger kunnen inschakelen."