Lydia Baeck (86) uit Wilrijk bezoekt elke maand 40 eenzame mensen: "Neem soms 6 bussen op een dag"

"Het zijn meestal dementerende mensen die ik bezoek. Zo had ik iemand in Molenheide in Wijnegem en die zei: "Laat mij eens buiten, ik moet boodschappen doen voor mijn man want hij wil biefstuk eten". Ik heb haar gezegd dat de slager dicht is en ben bij haar gaan zitten. Als ik buitenkom uit het rusthuis, heb ik vaak tranen in mijn ogen. Dat doet mij niet goed, en toch ben ik blij dat ik die mensen met mijn bezoekje een beetje vreugde breng", zegt Lydia.