Man in Sint-Truiden opnieuw betrapt op dierenverwaarlozing

Bij de politie was een melding van dierenverwaarlozing binnengekomen. Na overleg met de dierenarts van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn ging de lokale politie woensdag ter plaatse. De eigenaar van de dieren stelde zich niet meewerkend op en verzette zich tegen het optreden van de politiediensten. Daarom besliste de politie om de eigenaar tijdelijk te arresteren.

Uiteindelijk werd overgegaan tot de inbeslagname van 33 dieren, die in erbarmelijke omstandigheden moesten leven. Een 22-tal schapen met onder meer onverzorgde hoeven werd door medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder opgehaald. Verder ging het om vijf honden, vijf katten en een schildpad die in het dierenasiel werden ondergebracht.

De eigenaar is al over een heel lange periode meermaals betrapt op dierenverwaarlozing. Zo stond hij al meermaals in de correctionele rechtbank in Hasselt terecht, waar hij veroordelingen opliep. Het onderzoek naar het huidige geval wordt voortgezet.

Bewoners in de politiezone Sint-Truiden, die ergens iets vaststellen inzake inbreuken op de dierenwelzijnswet, kunnen dat telefonisch melden via 011-70 19 11 of naar Pz.poltrudo.dierenwelzijn@police.belgium.eu