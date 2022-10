Minstens drie gewonden na ontploffing in Oostende, burgemeester Tommelein: "Er was een probleem met de werken aan de gasleiding"

In Oostende zijn drie mensen gewond geraakt na een gasontploffing, twee van hen - een politieman en een brandweerman - zijn zwaargewond. Volgens burgemeester Bart Tommelein lagen werken aan de gasleiding aan de oorzaak van de ontploffing. Het ontploffingsgevaar is geweken, maar de buurt wordt wel nog geëvacueerd omdat verschillende gebouwen in de omgeving onstabiel zijn geworden na de ontploffing. De stad heeft fase 1 van het rampenplan afgekondigd.