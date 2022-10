Minder snelheidsovertredingen op Brusselse Ring in eerste helft van het jaar

In september 2020 werd de snelheid op de autosnelweg verlaagd van 120 naar 100 kilometer per uur. De verlaging van de snelheid maakt deel uit van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en geldt op alle rijvakken van de Ring rond Brussel. “De snelheidsverlaging zal een positieve impact hebben op CO²-uitstoot en de lokale luchtkwaliteit terwijl de doorstroming toch op peil gehouden wordt”, klonk het destijds bij de bevoegde ministers.

Bij de mobiele politiecontroles werden in 2020 18.194 overtredingen vastgesteld op 457.363 gecontroleerde voertuigen (3,78%). In 2021 werden 23.120 bestuurders van de 584.133 (3,96%) betrapt. In de eerste helft van 2022 (tot en met 30 juni) werd echter een opvallende daling vastgesteld: er waren 17.488 van de 626.004 gecontroleerde voertuigen (2,79%) in overtreding. Eén specifieke verklaring daarvoor is er niet. "Wellicht is de snelheidsbeperking voor veel weggebruikers intussen een gewoonte geworden", zegt Jana Verdegem van de Federale Politie. Na de coronacrisis is het verkeer op de Ring ook weer toegenomen. "De dagelijkse files zijn terug zijn van weggeweest. Als het verkeer vaker stilstaat, is er natuurlijk ook minder ruimte voor snelheidsovertredingen.”