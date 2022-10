Natuurpunt vraagt dwingende maatregelen voor bescherming laatste Vlaamse wilde hamsters in Widooie: "Anders sterft soort uit"

In 2015 is beslist om maatregelen te nemen om de wilde hamsters in het Tongerse Widooie te beschermen. Widooie is nog het enige resterende leefgebied van de wilde hamster in Vlaanderen. Maar die maatregelen waren gebaseerd op de goodwill van de landbouwers. "Enkele jaren geleden werden ook extra hamsters uitgezet, om de populatie te versterken, maar dat heeft allemaal niets opgeleverd", zegt Natuurpunt.