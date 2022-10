Nederlandse prinses Amalia kan vanwege dreiging huis niet uit en woont niet in Amsterdam

Toen Máxima in Zweden de vraag kreeg hoe het was om Amalia niet meer in huis te hebben, antwoordde ze: "Ze is het het huis niet uit. (...) Dat heeft enorme gevolgen voor haar. Het betekent dat ze niet in Amsterdam woont en niet echt naar buiten kan. Het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Ik ben echt heel trots op haar hoe ze dat allemaal volhoudt, moet ik eerlijk zeggen", citeert NOS de koningin.

Koning Willem-Alexander beschreef de situatie met zijn dochter als "heel zwaar".