Nieuwe school voor kinderen met gedragsproblemen in Lovenjoel: “Doel is om diploma te halen”

De nieuwe school onderscheidt zich voornamelijk van het reguliere onderwijs in de manier waarop lessen gegeven worden. "We gaan de leerlingen niet de hele dag op een stoel zetten, maar we gaan ook buiten of ergens op locatie lesgeven", meent Bruyninckx. "We gaan ook experts uitnodigen om te praten over de onderwerpen die we behandelen om de leerlingen extra te prikkelen."