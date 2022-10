Oekraïense vluchtelingen kraken hotel in Schaarbeek

Alleen worden Oekraïners pas doorgestuurd naar die gewestelijke opvang nadat ze zijn geregistreerd in transitcentrum Ariane in Sint-Lambrechts-Woluwe, dat beheerd wordt door de federale overheid. "Daar zijn momenteel capaciteitsproblemen en de dispatching naar de drie gewesten loopt niet altijd goed", zegt Michiels. Fedasil was nog niet bereikbaar voor meer uitleg over wie geen opvang krijgt in Ariane. "Een aantal Oekraïners wordt blijkbaar niet helemaal bereikt", zegt Michiels. Zijn diensten waren echter nog niet op de hoogte van het kraakpand in Schaarbeek.