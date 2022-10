Officieel WK-fandorp Rode Duivels komt naar Vilvoorde

Het fandorp is volledig in thema van de woestijn en is opgedeeld in twee zones. "Je kan kiezen: er is een buitenzone met een groot scherm. Die is wel overdekt met een groot zeil voor mocht het regenen", legt Guy uit. "Daarnaast is er een tweede zone in de loods van het Asiat Park. Die zone is volledig overdekt." Voor het weer heeft Guy geen bang. "Het WK is natuurlijk midden in de winter, maar met een dikke trui moet dat wel lukken."