Onbekend en emotioneel nummer van Freddie Mercury (Queen) opgedoken, beluister "Face it alone" hier

Na “Face it alone” komen er nog "nieuwe" nummers aan. Op 18 november verschijnt een speciale editie van "The Miracle" van Queen met behalve "Face it alone" nog vijf liedjes die niet eerder waren uitgebracht: "When love breaks up", "You know you belong to me", "Dog with a bone", "Water" en "I guess we're falling out". Het is geleden van 2014 dat er nieuw materiaal van Freddie Mercury openbaar wordt gemaakt. Toen kwam het album “Queen Forever” uit met de nieuwe nummers “Let me in your heart again”, “Love kills” en “There must be more to life than this”.