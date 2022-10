Oost-Vlaanderen moet nog 4.400 openbare laadpalen bijzetten tegen 2025: "Dringend tandje bijsteken"

Momenteel zijn er 2.600 openbare laadpalen in de provincie Oost-Vlaanderen. Binnen minder dan 3 jaar zouden dat er 7.000 moeten zijn. "We zijn er dus nog ver vanaf. Als we dat streefcijfer willen halen, gaan we een tandje moeten bijsteken. Meer dan één tandje, zelfs", stelt volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (Vooruit) uit Zottegem. Hij liet cijfers opvragen bij het kabinet van minister Peeters (Open VLD).