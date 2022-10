Op de schoolbanken met gevluchte Oekraïense kinderen in het Antwerpse nooddorp: "Als er geen taal is, moet je hart spreken"

"Ik ben Anastasia, 12 jaar oud en kom uit Oekraïne. Nederlands is niet zo moeilijk", lacht een vrolijk blond meisje in beperkt maar vlot Nederlands. Anastasia woont een paar containerunits verder in het Antwerpse nooddorp op Linkeroever dat is opgebouwd voor Oekraïense vluchtelingen. Sinds begin oktober kan ze er ook les volgen in een OKAN-klas voor anderstalige nieuwkomers. Ook kinderen van nieuwkomers met andere nationaliteiten die elders in de stad wonen, komen er les volgen.

"Het was een huzarenstukje om alles geregeld te krijgen. We zijn op 15 september hier in het nooddorp komen kijken. Op 3 oktober stonden hier ingerichte schoolcontainers, met leerkrachten en leerlingen", zegt Sarah Vriens, directeur van de secundaire school Technicum op het Eilandje. Samen met het Sint-Annacollege van Linkeroever staan ze in voor de praktische organisatie van de OKAN-lessen op Linkeroever. "Ik ben zo blij dat dit gelukt is. Er zijn grote wachtlijsten voor OKAN-lessen in Antwerpen en te veel kinderen kunnen nu geen les volgen", zegt Vriens.