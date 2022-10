Pelt gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor vijf kerken

“Nu moeten wij op zoek naar een nieuwe bestemming voor die gebouwen, dat gaan we uiteraard doen in samenspraak met de kerkelijke overheid, maar ook met de kerkraden, de mensen die altijd voor die kerken hebben gezorgd. Het moeten ook bestemmingen zijn die aanvaardbaar zijn voor het bisdom omdat ze geen afbreuk mogen doen aan de waardigheid van het gebouw”, legt burgemeester Frank Smeets (CD&V) uit. Op dit moment liggen alle opties nog open, en de burgemeester geeft enkele voorbeelden. “Het kan een privébestemming zijn waarbij een projectontwikkelaar er appartementen van maakt, of een winkel… Of we kunnen er eventueel een gemeenschapscentrum van maken. Maar dat moeten we dan bekijken, want we hebben in elke parochie al een gemeenschapscentrum, we gaan niet dubbel investeren in deze tijd.”