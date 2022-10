"Project Olivia" motiveert vrouwen voor een job in de maritieme sector

Olivia, de populairste meisjesnaam bij baby’s in 2021, is nu ook de naam van het nieuwe project van het MDK. Met "Project Olivia" zetten ze vrouwelijke werknemers in de maritieme sector in de kijker. Op die manier willen ze vrouwen en meisjes stimuleren voor opleidingen, jobs en carrières in de maritieme sector. "We hopen heel wat van de Olivia’s in de toekomst een maritieme carrière aan te bieden", laat het MDK weten.

Het MDK telt op dit moment zo’n 1.211 medewerkers, waarvan 165 vrouwen. Dat is goed voor nog geen 14 procent. Daarom focust "Project Olivia" zich specifiek op vrouwen. "Ik denk dat er te weinig vrouwen aan de slag zijn door onwetendheid. Veel mensen denken dat een job op het water enkel voor mannen is weggelegd, maar dat is absoluut niet zo, denk maar aan matrozen en IT-functies", vertelt Nathalie Balcaen van het MDK.