Noord-Korea vuurt opnieuw raket af 

Noord-Korea zegt dat het met de lancering reageert op artillerie-oefeningen in Zuid-Korea. Het officiële nieuwsagentschap KCNA zei dat Noord-Korea "sterke militaire tegenmaatregelen" nam vanweg die oefeningen.

Zuid-Korea zegt dan weer dat een tiental Noord-Koreaanse gevechtsvliegtuigen in de nacht van donderdag op vrijdag in een zone dicht bij de grens van Zuid-Korea vlogen. Zuid-Korea reageerde door eveneens gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. Het is al het tweede soortgelijke incident in een week tijd.