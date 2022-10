Na jarenlange procedureslag: politiemensen voor rechter na dodelijke politieachtervolging in Brusselse tunnel

Het onderzoek naar het ongeval sleepte vier jaar lang aan. Het parket had in de zomer van vorig jaar in de raadkamer een vordering tot buitenvervolgingstelling neergelegd, maar de raadkamer ging daar niet op in en besliste om het dossier terug te sturen naar het parket. Volgens de raadkamer was achtervolging buitenproportioneel en had de politie geen levens in gevaar mogen brengen voor een verkeersovertreding die met een boete bekeurd kan worden. Het parket ging in beroep tegen de beschikking van de raadkamer, waarna de zaak voor de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) kwam.

De KI trok de zaak daarop naar zich toe en ging zelf over tot de inverdenkingstelling van drie betrokken politiemensen. Het gaat om de politiemensen die de achtervolging hadden ingezet en om de politieman die het voertuig van de hondenbrigade dwars over de rijbaan zou hebben gezet. De zaak kwam vorige maand opnieuw voor de KI, waar er werd gepleit over de eventuele doorverwijzing van de drie politiemensen. Het parket vroeg om een buitenvervolgingstelling uit te spreken in het dossier, maar de KI ging daar niet op in. Die besliste woensdag om de drie betrokken politiemensen door te verwijzen naar de politierechtbank, die zal oordelen of ze schuld treffen aan de dood van de twee twintigers. “De familie is opgelucht dat die politiemensen zich zullen moeten verantwoorden tijdens een openbaar proces”, zegt meester Joke Callewaert, die hen vertegenwoordigt.