Correcties en aanvullingen in oktober

In het radionieuws van 4 oktober om 11 uur werd gezegd dat VDAB eind vorige maand 5% of 5.400 minder werkzoekenden telde in vergelijking met september vorig jaar. Dat klopt niet helemaal. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal werkzoekenden wel degelijk gedaald met 5%. Maar dat komt niet neer op 5.400 mensen. Het aantal werkzoekenden is met 5.400 mensen gedaald sinds eind augustus. Twee verschillende cijfers werden dus foutief in een en dezelfde zin gebruikt.