Regering-De Croo krijgt het vertrouwen van de Kamer

Over de inhoud van wat de regering heeft naar voren gebracht, is de fractieleider van de grootste oppositiepartij minder enthousiast. Dat was gisteren ook al uitvoerig gebleken.

"De grootste verwezenlijking is niet de inhoud, maar het feit dat er een akkoord is", vindt ook VB-fractieleider Barbara Pas. Ze hekelt het uitblijven van een nieuwe staatshervorming en dat de aangekondigde fiscale hervorming "voor de nabije toekomst" is. "Een monster van Loch Ness waarover iedereen spreekt, maar niemand ziet of zal zien."

Ondanks haar inhoudelijke kritiek vindt ook PVDA-fractieleider Sofie Merckx het debat van gisteren "interessant". Cathérine Fonck van Les Engagés zag dan weer veel zelfvoldaanheid aan regeringszijde. Volgens haar gaapt er een kloof tussen wat de regering voorstelt en de realiteit.

De meerderheidspartijen hielden hun stemverklaring voor zich. Uiteindelijk kreeg de regering het vertrouwen van 79 van de 135 Kamerleden die hun stem uitbrachten. Er waren ook 52 tegenstemmen en 4 onthoudingen.