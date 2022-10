Wat weten we over royals en hun beveiliging? Van de niet te onderschatten nanny tot training om je uit noodsituaties te kletsen

Het was met tranen in de ogen dat de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens een persbabbel over het Zweedse staatsbezoek vertelden dat hun oudste dochter Amalia (18) zowat gevangenzit thuis (op paleis Huis ten Bosch) en enkel buitenkomt voor haar studies in Amsterdam.



Amalia had nochtans een "kamer" in een pand aan de grachten van Amsterdam als uitvalsbasis. Gehuurd van de buren van Willem-Alexanders buitenverblijf in Griekenland. Daar was deze zomer al flink wat over te doen, want een studentenkamer vinden is voor veel Nederlanders mission impossible wegens de krappe huizenmarkt en te duur.