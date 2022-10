Rusland wil van Turkije knooppunt maken voor export van gas naar Europa, "Oekraïne niet op agenda" van top tussen Poetin en Erdogan

Wel zou afgesproken zijn om het akkoord tussen Kiev en Moskou over de uitvoer van graan via Turkije te verlengen. Dat is erg belangrijk voor Turkije dat zijn bevolking moet voeden, maar ook voor andere grote afnemers van graanproducten in Afrika, het Midden-Oosten, Pakistan en India tot in Indonesië toe. Erdogan wil daarbij wel voorrang geven aan armere landen en wil met Rusland overleggen welke landen in die categorie terecht zouden komen.