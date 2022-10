Schutter van het bloedbad in een school in de Amerikaanse stad Parkland in Florida is veroordeeld tot levenslang

In februari 2018 was Cruz gewapend met een semi-automatisch geweer de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland binnengedrongen. Hij opende het vuur op leerkrachten, personeel en op studenten in de gangen en klaslokalen en dat op verschillende verdiepingen.

Op een bepaald ogenblik blokkeerde zijn wapen en ging het brandalarm af. Daarop sloeg Cruz op de vlucht, hij mengde zich in de vluchtende studenten en kon zo ontsnappen. Een uur later werd hij toch door de politie ingerekend. Cruz werd als de schutter herkend door getuigen en heeft de schietpartij ook bekend. De schietpartij in Parkland is een van de meest dodelijke in de Amerikaanse geschiedenis.

De schutter was een gewezen student van de school, maar was weggestuurd wegens gedragsproblemen. Hij had mentale problemen en had verontrustende haatberichten over zwarten, joden en immigranten op sociale media gepubliceerd. Toch kon hij ongestoord en wettelijk een semi-automatisch wapen kopen waarmee hij de schietpartij heeft aangericht.