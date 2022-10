Gent wint Europese prijs voor zonnepanelenproject aan Rigakaai

Vorig jaar besliste het Gentse stadsbestuur om voor het energieverbruik in de eigen gebouwen op zoek te gaan naar lokaal opgewekte stroom uit hernieuwbare bron. Samen met het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) kwam er een project op het dak van houtbedrijf Lemahieu aan de Rigakaai. Daarbij worden momenteel 15.000 zonnepanelen geplaatst die samen 7.000 megawattuur per jaar moeten opwekken. Dat is ongeveer evenveel als wat 2.000 gezinnen op een jaar verbruiken. Daarmee is het project meteen ook de op twee na grootste zonne-installatie in Gent.