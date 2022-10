Stad Turnhout snoeit zwaar in personeelsbestand: "60 voltijdse banen weg"

Geschat wordt dat 60 voltijdse banen zullen moeten verdwijnen op een totaal van 600 medewerkers. Over welke functies het gaat, is nog niet bekend gemaakt. Het personeelsbestand is de grootste uitgavenpost en die moet volgens het stadsbestuur verkleind worden over een termijn van drie jaar. Er zal ook kritisch bekeken worden wie nog aangeworven wordt. En wie bijvoorbeeld met pensioen gaat, zal mogelijk niet vervangen worden. Hoeveel naakte ontslagen er zullen vallen, is dus nog niet duidelijk.