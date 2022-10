125 asielzoekers, onder wie gezinnen, krijgen geen opvang: "Nog tientallen mensen met kleine kinderen op het voetpad"

Onder de geweigerde asielzoekers zijn ook baby's, kleine kinderen en zwangere vrouwen, zag ook VRT-reporter Marjan Temmerman ter plaatse. "Er zitten hier nog tientallen mensen met kleine kinderen op het voetpad voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook een vader met een kleine baby en een hoogzwangere vrouw," aldus Temmerman deze namiddag.

Als noodoplossing is er hulp gevraagd aan de ngo's. Die kwam er van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, maar die boodschap had sommigen niet meer bereikt. "Zo'n 50 mensen met kinderen zijn intussen weg, niemand waar ze zijn en waar ze gaan overnachten", zegt Temmerman.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen probeert nu een oplossing voor te vinden voor de 70 anderen, met de goedkeuring en financiering van Fedasil. Tinne Claus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: "We gaan die mensen nu begeleiden naar de humanitaire hub waar ze eten gaan krijgen. Van daaruit gaan we ze doorsturen naar verschillende hotels."

Fedasil benadrukt dat dit een noodoplossing is en hoopt dat er een structurele oplossing komt met het Winterplan dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor begin deze week aankondigde. "We benadrukken dat het een noodoplossing is. Er is naar de ngo's een duidelijke vraag gegaan om ons in de structurele opvang te steunen, maar ook op vlak van personeel. Zowel bij Fedasil als bij de klassieke opvangpartners is er een structureel probleem om personeel te vinden, waardoor we bepaalde opvangplaatsen niet kunnen openen", aldus Mieke Candaele, directeur communicatie bij Fedasil.

De opvangcrisis leidde er eerder deze week al toe dat ook een twintigtal niet-begeleide minderjarigen bij wie twijfel bestond over hun leeftijd, geen opvangplaats kregen. Zij moeten de nacht daardoor noodgedwongen op straat doorbrengen.