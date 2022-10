Minder tijdskrediet om voor je kind te zorgen: wat verandert er, en wat is er nog mogelijk?

Daar zit een belangrijk onderscheid. De leeftijdsgrens van 5 jaar geldt énkel als je voltijds tijdskrediet (100 procent) wil opnemen. Neem je halftijds (50 procent) of een vijfde (20 procent) tijdskrediet, dan kan je dat ook na 1 januari 2023 nog aanvragen voor je kind 8 jaar geworden is. Volgens de redenering van de overheid hebben ouders minder nood aan voltijds tijdskrediet eens hun kinderen 5 jaar geworden zijn, omdat er dan leerplicht is en kinderen naar school gaan.

Er komt geen overgangsperiode voor wie kinderen heeft tussen 6 en 8 jaar, momenteel geen tijdskrediet opneemt, maar wel van plan was om in de nabije toekomst voltijds tijdskrediet op te nemen. De nieuwe regels gaan in vanaf 1 januari volgend jaar. Zit je in bovenstaande situatie, dan is voltijds tijdskrediet enkel nog mogelijk als je het voor Nieuwjaar van dit jaar aanvraagt én laat ingaan.