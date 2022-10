Toestel kapot? Je kunt het nu ook laten repareren in Gentse kringwinkel om dan zelf weer te gebruiken

Repair as a service, zo heet de nieuwe dienst die kringwinkel Ateljee in Gent aanbiedt. "Tot vandaag konden mensen kapotte toestellen binnenbrengen", zegt directeur Geert Deruyck. "We kijken of we die kunnen herstellen en verkopen ze dan met garantie. Maar nu willen we een stap verder gaan door te kijken of we ze voor particulieren kunnen repareren."