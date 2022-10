Nieuwe wet tegen desinformatie "brengt vrije meningsuiting in gevaar" in Turkije

Het is vooral artikel 29 van de wet die de meeste aanleiding tot bezorgdheid geeft over de vrijheid van meningsuiting. Daarin staat dat wie online valse informatie over de veiligheid van Turkije verspreidt om "angst te zaaien en de openbare orde te verstoren" een gevangenisstraf van één tot drie jaar kan krijgen.

Volgens critici is er geen duidelijke definitie van "valse of misleidende informatie", waardoor de wet kan worden misbruikt door rechtbanken die volgens hen de afgelopen jaren agressief zijn opgetreden tegen openlijke afwijkende meningen in het land met ongeveer 85 miljoen inwoners.