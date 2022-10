Uitslaande brand bij schrijnwerkerij in As

Brandweerzone Oost-Limburg bestrijdt vanmorgen een uitslaande bedrijfsbrand bij een schrijnwerkerij aan de Ambachtslaan in As. "Het gaat om een vrij grote schrijnwerkerij", zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit). De ploegen van de brandweer krijgen ook versterking van extra tankwagens en een drone. Inwoners laten weten dat ze vanmorgen knallen gehoord hebben.

Aan omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Burgemeester Tom Seurs: "Er is nog wat onzekerheid over welke stoffen aanwezig zijn in de schrijnwerkerij, maar ramen en deuren sluiten is aangewezen, ook om de rook buiten te houden."

De Maaseikerbaan, dat is de verbindingslaan tussen As en Genk, is ook gedeeltelijk afgesloten.