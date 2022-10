Verhoogde concentraties PFAS aangetroffen op drie plaatsen in Mechelen: beperkt gebruik grondwater

Verschillende locaties in Mechelen werden onderzocht. Guldendal kwam in aanmerking omdat daar vroeger een mattenweverij gevestigd was en edele metalen uit elektronisch afval en fotografisch afval gerecupereerd werden. Voor Douaneplein en Mechelsbroek (het meest oostelijke deel van de parking aan De Nekker) gaat het om terreinen waar de brandweer in het verleden heeft geoefend met PFOS-houdend blusschuim. Ook de site van CG Power Systems op de Antwerpsesteenweg werd onderzocht, want ook daar was er een vermoeden dat daar vroeger een brand geblust werd met PFOS-houdend schuim.