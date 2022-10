Kerstmarkt in Aalst gaat er helemaal anders uitzien: " IJspiste op de Grote Markt, curlingbaan en Instagram wall"

In de hoop zoveel mogelijk mensen naar Aalst te lokken tijdens de kerstperiode, voorzien de organisatoren ook een "Instagram wall". "Daar kan je samen met vrienden of familie leuke foto's of filmpjes maken in een gek kerstdecor die je dan op TikTok of Instagram kan zetten. Dat kan dan scoren op sociale media en zo meer bezoekers naar Aalst lokken."

De kerstmarkt in Aalst gaat op 2 december open. "We hebben nog heel veel werk, maar we kijken ernaar uit", aldus Devos.