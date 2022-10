Grote energiewedstrijd in Veurne: stad belooft gratis feest voor wijk of dorp dat het meest aan energie bespaart

Geen ijspiste, een lagere temperatuur in de gebouwen en in het zwembad en het doven van de straatverlichting. Dat zijn enkele van de maatregelen die de stad Veurne zich oplegt om te besparen op de energiefactuur. “Maar we willen ook onze inwoners aanzetten om te besparen”, legt communicatieambtenaar Tom Van Rompaey uit. “Daarom organiseren we een energiecompetitie tussen de verschillende wijken en dorpen.” De bevolking zelf moet geen cijfers bijhouden. De stad ontvangt die informatie via netbeheerder Fluvius. “De wijk of het dorp die op het einde van volgend jaar het meeste energie heeft bespaard, zal een buurtfeest aangeboden krijgen”, belooft Van Rompaey.