Vlaamse regering trekt 3 miljoen euro uit in strijd tegen desinformatie: "We willen nieuwsgebruikers weerbaarder maken en journalisten ondersteunen"

"We willen in kaart brengen wie de Vlamingen zijn die twijfelen aan de informatie die ze te zien krijgen, bijvoorbeeld op hun sociale media, en die daardoor uit het lood geslagen zijn", zegt Griet De Craen, hoofdredacteur bij VRT NWS. "We willen samen met de academici onderzoeken wie die mensen zijn, maar ook wat ze nodig hebben om te weten of berichten die ze voorbij zien komen wel kloppen of niet. We willen onderzoeken op welke platformen er bijvoorbeeld de grootste nood is aan factchecks en in welke vorm."