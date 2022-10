Vrouwenvereniging Rebelle viert 100-jarig bestaan met tentoonstelling in Beringen: “Laat ook zien dat er nog werk is”

De tentoonstelling opent vanavond haar deuren van 19u tot 22u in Xpand in Beringen. Daarna loopt ze van 17 tot 27 oktober, elke dag van 10u tot 16u. Het is een rondreizende tentoonstelling, dus ze zal later nog te zien zijn in Gent, van 4 november tot 11 november, en in Liedekerke, van 26 november tot 27 november.