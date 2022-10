VS-correspondent Björn Soenens: "Donald Trump zal er alles aan doen om niet te moeten getuigen voor onderzoekscommissie over bestorming Capitool"

Een andere optie om zo'n getuigenis te onlopen is het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet. En dat is er eentje waar Trump al ervaring mee heeft. Toen hij recent werd opgeroepen in een ander gerechtelijk onderzoek over belastingen van zijn bedrijven, kwam hij nooit opdagen. "Hij heeft telkens gezegd: "I'll take the Fifth". In Amerikaanse termen betekent dat: Ik houd me het recht voor om niet tegen mezelf te getuigen", vertelt Soenens. Volgens hem is de kans reëel dat dat opnieuw gebeurt in deze zaak.