WC-papier duurder en dunner? William Boeva pleit voor Japans toilet: "Mijn achterwerk wordt gewassen en geföhnd"

"Als er kak in uw gezicht hangt, kies je dan een blaadje papier of een emmer water?" Het plastische dilemma komt van de Antwerpse comedian William Boeva. "Ik heb gezien mijn medische achtergrond al jaren een Japans toilet dat je achterwerk reinigt en droogt. Al is de term Zwitsers toilet correcter want daar is het uitgevonden", zegt Boeva op Radio2 Middag in Antwerpen. Het is geen toeval dat de comedian vandaag meer dan ooit een warm pleidooi houdt voor zijn prachtige pot. Verschillende media berichten over het feit dat wc-papier duurder en dunner zal worden. Dat komt omdat Rusland de export van berkenhout aan banden legt, en dat is en belangrijke grondstof voor toiletpapier.