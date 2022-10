Zwaar vuurwerk veroorzaakt explosie rond Antwerps stadspark: "Link met drugsmilieu wordt onderzocht"

In de buurt van het Antwerpse stadspark, in de Van Breestraat, was er vannacht een ontploffing te horen. "Er is enkel schade aan het huis waarvoor dat gebeurde. Niemand is gewond. We onderzoeken of er een link is met het drugsmilieu", zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen aan Radio2. Volgens ontmijningsdienst DOVO zou het gaan om zwaar vuurwerk.