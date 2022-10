Zwaarste materie ooit ontdekt in de atmosfeer van een exoplaneet: “Dit is een cruciaal puzzelstukje”

Hoog in de atmosfeer van twee planeten buiten ons eigen zonnestelsel is barium aangetroffen. Dat is een zwaar chemisch element. De ontdekking lijkt erop te wijzen dat er opwaartse winden voorkomen op de exoplaneten. En dat, op zijn beurt, leert ons weer iets meer over de aard van exoplaneten - en onze eigen plek in het universum.