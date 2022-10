1.290 huurders in Brussel kunnen goedkoper huren

Het principe is eenvoudig: gezinnen die bij het stadsbestuur van Brussel of het OCMW een woning huren, krijgen het recht op een sociale huurprijs. Zij kunnen in hun woning blijven wonen, maar moeten een pak minder betalen. De huur van een gemeentelijke woning bedraagt ongeveer 700 tot 800 euro. De sociale huurprijs daarentegen wordt berekend op basis van het inkomen van de huurder, en bedraagt steeds 22 procent daarvan. In de praktijk gaat het dus om een lager bedrag.