Nieuwe documentaire “The march on Rome” op Film Fest Gent toont hoe invloed van Mussolini nog altijd zichtbaar is in Italië

In het Rome van 2022 toont hij de restanten van het bewind van Mussolini: fascistische beeldhouwwerken of mozaïeken in het Foro Italico (vroeger het "Foro Mussolini"). Zelfs op verschillende straatstenen is nog het fascistische symbool van een bijl vastgebonden met takken of "fasces" - het symbool van macht in het antieke Rome - te vinden. Cousins merkt op dat in Duitsland alle overblijfselen van het naziregime zijn afgebroken, in tegenstelling tot Italië.