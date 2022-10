Voormalige Fedasil-baas: "150 man extra is een oplossing, maar knelpunten in procedure wegwerken is veel belangrijker"

En dan is er nog de asielprocedure, die vaak erg lang duurt. "Ik ben voogd van drie jongens. Zij zitten al 26 maanden in een opvangcentrum. Hoe kan dat toch! Momenteel duurt het 8 à 9 maanden. Mijn jongens hebben nochtans een eenvoudige asielaanvraag gedaan. Mij verwondert het dat het Commissariaat-Generaal meer dan een jaar nodig heeft om in zo'n dossier een beslissing te nemen. Soms denk ik dat men dit laat aanslepen tot de jongeren 18 zijn. Dan kunnen ze worden uitgewezen."

Doordat asielprocedures soms tot 3 jaar aanslepen, zijn er ook meer aanvragen tot regularisatie, wat nog eens extra druk op het systeem zet. Bovendien zou je volgens Pleysier sneller kunnen werken via online ondervragingen. "Dat zou zelfs kunnen in een Belgische ambassade in het land van herkomst of in een buurland, vóór mensen de gevaarlijke tocht naar hier beginnen."