BEKIJK - Milieuactivisten gieten soep over "Zonnebloemen" van Van Gogh in Londen

Twee milieuactivisten hebben deze middag in Londen tomatensoep gegoten over een schilderij uit de "Zonnebloemen"-reeks van Vincent van Gogh dat in The National Gallery hangt. Daarna lijmden ze zichzelf vast aan de muur. De twee zijn intussen door de politie opgepakt. Het is voorlopig onduidelijk of het werk, dat wel door glas beschermd wordt, schade heeft opgelopen.