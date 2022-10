Premier De Croo (Open VLD) over de verschillende crisissen: "Rusland doet er alles aan om ons te destabiliseren"

"Ze hebben geprobeerd ons uit elkaar te trekken, maar we moeten er alles aan doen om bij elkaar te blijven. In de wereld van vandaag ben je liefst niet alleen. Wie alleen is, doorstaat doodsangst of voegt zich iemand anders om zich veilig te voelen. Zoals Finland en Zweden dat gedaan hebben (door een toetreding tot de NAVO, nvdr.)."



"De strategie kan er nooit een zijn van isolatie", zegt De Croo. "We mogen ons niet afsluiten, maar we hebben ook geleerd dat we ook geen afhankelijkheden mogen hebben. We waren afhankelijk van Rusland op vlak van energie, maar we zijn nog steeds afhankelijk van de Verenigde Staten op vlak van onze veiligheid, en van China op vlak van technologie."

"Ik ben niet ongerust", besluit De Croo. "Maar wel bijzonder op mijn hoede. En zoals altijd: hope for the best, but prepare for the worst."