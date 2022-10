Alweer vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Westhoek: "Het wordt een echte plaag"

De zes vaten van ongeveer 150 liter lagen in een gracht bij het gehucht Wallemolen. Een van de vaten was open, waardoor de omgeving mogelijk vervuild is. "Er was een sterke geurhinder", vertelt Sioen. De civiele bescherming is verwittigd en de bodemdeskundige gaat onderzoeken welke vloeistof er juist in de grond is gevloeid. Dan kan er bekeken worden wat er eventueel gesaneerd moet worden."