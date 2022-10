Hoe groot is de asielcrisis in ons land en waar komen de vluchtelingen vandaan? "Situatie is erger dan de grote vluchtelingencrisis van 2015"

De asielcrisis in België is op dit moment problematischer dan in 2015, toen Europa werd getroffen door wat men de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog noemt. Dat zegt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. "In 2015 hadden we een zeer hoge, maar korte piek in het aantal nieuwe asielaanvragen. Nu zien we al bijna 2 jaar een voortdurende stijging en het wordt bijzonder moeilijk om te blijven opschalen." En opvallend: in andere Europese landen is die stijging veel minder uitgesproken dan in de Benelux.